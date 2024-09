Concours L’Etoile Montante : Ooredoo prolonge le délai de soumission des candidatures jusqu’au 06 octobre

Afin de permettre aux étudiants de finaliser leurs travaux et de participer à la 1ère édition de son concours « Etoile montante », et après approbation du jury, Ooredoo annonce aux étudiants de la Faculté des Sciences de l’Information et de la Communication de l’Université d’Alger 3 ainsi qu’à leurs camarades de l’Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l’Information (ENSJSI), la prolongation du délai pour la soumission des candidatures jusqu’au dimanche 06 octobre 2024.

Cette 1ère édition de l’« Etoile Montante » coïncide avec la 17ème édition du concours journalistique « Média Star », aborde une thématique d’actualité, quis’aligne parfaitement avec la stratégie digitale de Ooredoo et l’écosystème numérique en Algérie, à savoir : « La transformation digitale et l’intelligence artificielle en Algérie : Enjeux et Défis »

Ooredoo invite les étudiants souhaitant participer au concours à s’inscrire via le lien :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qAuHHmIMJUWyXY5Inqiz-Kic6CRFZ5pDofyhX6g5lTxURFI2OEtYT0pMTEdHTlREWEdVSjJITTk1UC4u et de soumettre leurs travaux à l’adresse Etoilemontante@ooredoo.dz, ainsi qu’aux adresses mails suivantes :

Itfcmedia60@gmail.com : Pour les étudiants de la Faculté des Sciences de l’Information et de la Communication– Université d’Alger 3

: Pour les étudiants de la Faculté des Sciences de l’Information et de la Communication– Université d’Alger 3 concours.relex@ensjsi.dz : Pour les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l’Information.

Les candidats au concours de « Etoile Montante » doivent également signer le consentement pour l’utilisation des données personnelles conformément à la loi 18-07, disponible sur le lien suivant :



https://www.ooredoo.dz/documents/d/guest/consentement-du-candidat-au-concours-l-etoile-montante-pour-le-traitement-des-donnees-personnelles-pdf

Il est à noter que le concours « Etoile Montante » est réservé aux étudiants des cursus Licence, Master et Doctorat, inscrits à la faculté des Sciences de l’Information et de la Communication – Université d’Alger 3 et à ceux de l’Ecole Nationale Supérieure de Journalisme (ENSJSI) .Les travaux soumis doivent être réalisés dans l’une des langues suivantes : Arabe, Amazigh, Français ou Anglais.

Le concours récompense les meilleurs travaux dans les catégories suivantes :

Reportage écrit

Reportage radiophonique

Reportage audiovisuel

Reportage digital

Les étudiants peuvent consulter le règlement et les conditions de participation sur le site web (www.ooredoo.dz), rubrique « Tout sur Ooredoo » sous-rubrique « Media Star » ainsi que sur les plateformes de la Faculté et de l’Ecole.