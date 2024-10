Ooredoo : Lancement du Service Universel des Communications Electroniques (S.U.C.E) à partir de Ain Defla

Relevant un défi technique et infrastructurel d’envergure nationale, le Ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Karim BIBI TRIKI a supervisé le lancement officiel du projet de couverture de 1400 zones à faible densité démographique (Moins de 2000 habitants) répartis sur le territoire national, avec un réseau public des télécommunications mobiles.

La Wilaya de Ain Defla a abrité, ce lundi 21 Octobre, la cérémonie de lancement de ce projet de grande envergure, en présence du Wali M. Aissa Aziz Bouras et des représentants des autorités locales, ainsi qu’une délégation de Ooredoo, conduite par le Directeur Général M. Roni TOHME.

La commune de Djelida, (Ouled SLAH),ainsi que celle d’El Amra, (Traiét H’maid) située à 1118 mètres d’altitude ont été les témoins privilégiés du lancement du réseau 4G au grand bonheur des populations locales, ce qui constitue une étape importante dans la réalisation des objectifs de ce projet qui touche 91 localités, affiliées à la Wilaya de Ain Defla, au titre des parts attribuées à Ooredoo, et qui confirme la volonté commune pour garantir une couverture réseau optimale ainsi que de promouvoir l’inclusion numérique touchant, à l’horizon 2027,1 211 localités à travers 40 wilaya du pays.

Il convient de souligner qu’en vertu de l’arrêté ministériel, daté du 6 juin 2024, publié au Journal Officiel N°45 du 4 juillet 2024, ce projet ambitieux implique l’installation de 760 nouvelles antennes, permettant l’accès à des services des télécommunications mobiles voix et data de 4ème génération dans des zones enclavées.

Découlant d’une procédure d’appel d’offre N°01/2023 lancée par l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques (ARPCE) en date du 25 juillet 2023, ce projet vise à garantir l’accès à des services des télécommunications mobiles de qualité aux citoyens, y compris dans les zones rurales et isolées. C’est grâce à une proposition particulièrement étudiée et pertinente que Ooredoo a remporté 86.4% des parts de ce projet, démontrant ainsi son expertise dans le domaine des télécommunications.

Le Service Universel des Communications Electroniques (S.U.C.E.) est un projet gouvernemental visant à combler le fossé numérique et à garantir un accès égal aux services des télécommunications à tous les Algériens, quelle que soit leur localisation. Résolument engagée à promouvoir l’inclusion numérique et à offrir des services de qualité, Ooredoo s’érige en partenaire clé de ce projet, travaillant en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour déployer son infrastructure réseau dans les zones sous-connectées.

A cette occasion, le Ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Karim BIBI TRIKI a déclaré :

« C’est avec une grande satisfaction que nous constatons la concrétisation du projet du Service Universel. Ce jalon majeur dans le développement de nos infrastructures numériques témoigne de notre engagement à garantir l’égalité des chances pour tous les citoyens, y compris ceux vivant dans les zones les plus reculées. En renforçant la couverture dans les zones enclavées, nous réduisons la fracture numérique et contribuons à un développement territorial plus équilibré. »

De son côté, le Directeur Général de Ooredoo, M. Roni TOHME a annoncé :

« Cette réalisation témoigne de notre engagement inébranlable à renforcer l’inclusion numérique en Algérie. En déployant nos services dans ces localités à faible densité de population, nous ne nous contentons pas simplement d’étendre notre réseau, mais nous contribuons aussi à un développement socio-économique durable et à une amélioration tangible de la qualité de vie des habitants de ces régions. »

Le Service Universel des Communications Electroniques (S.U.C.E) incarne parfaitement les valeurs fondamentales de Ooredoo ; Connecting, Caring, et Challenging. En favorisant l’inclusion numérique en Algérie, ce projet pose ainsi un jalon décisif dans la consolidation des efforts pour la lutte contre la fracture numérique et contribue à offrir aux Algériens un meilleur accès aux opportunités qu’offre le monde digital.

En apportant une connectivité mobile vitale à des zones auparavant dépourvues de couverture réseau, Ooredoo alimente une dynamique de développement socio-économique, permettant aux populations locales de s’épanouir et de jouir d’une meilleure qualité de vie.