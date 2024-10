Samsung dévoile les futurs Galaxy A16 et A16 5G

Le géant fabricant coréen prépare déjà les successeurs de ses Samsung Galaxy A15 et A15 5G, qui sont baptisés sans surprise, A16 et A16 5G. Ces derniers seront basés sur leurs prédécesseurs, tout en démocratisant certaines fonctionnalités haut de gamme.

Samsung annonce le lancement de la nouvelle génération de deux de ses smartphones les plus vendus dans le monde à savoir les Galaxy A15 et A15 5G. Un remplacement qui intervient à peine huit mois après la commercialisation de ces derniers.

Pour justifier cette nouvelle génération, le fabricant coréen annonce plusieurs nouveautés à savoir un écran qui passe de 6,5 à 6,7 pouces, toujours Super AMOLED, Full HD+ et 90 Hz. L’épaisseur est réduite, passant de 8,4 mm à 7,9 mm. La coque en plastique est protégée contre l’eau. On notera également le nombre d’années de support logiciel qui passe de 4 à 6 ans.

Pour le reste, le Galaxy A16 s’inspire du A15 avec une puce MediaTek Helio G99 pour la version 4G et Samsung Exynos 1330 pour la version 5G, 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 25 watts, lecteur d’empreinte digitale sur la tranche, capteur photo principal 50 mégapixels et capteur selfie 13 mégapixels.

Les Galaxy A16 et A16 5G seront donc en vente dans les prochaines semaines, toutefois Samsung ne précise pas la date. Le prix des téléphones restera le même à savoir 219 euros pour le Galaxy A16 et 249 euros pour le Galaxy A16 5G.