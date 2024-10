Salon ECSEL EXPO 2024 : Ooredoo présente ses offres et services

Entreprise technologique par excellence, Ooredoo participe à la 2ème édition du Salon du E-Commerce et des services en ligne ECSEL EXPO 2024, qui se tient du 2 au 5 octobre 2024 au Palais des Expositions - SAFEX.

Cet événement, devenu le principal rendez-vous des professionnels du commerce électronique en Afrique, est organisé sous l’égide des ministères de la Poste et des Télécommunications, du Commerce et de la Promotion des Exportations, ainsi que de l’Économie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

ECSEL EXPO se positionne comme un espace de rencontres entre les acteurs publics et privés du secteur. Ce salon offre une occasion unique de rencontrer des professionnels, d’échanger des idées novatrices et de découvrir les dernières avancées en matière de commerce électronique et de services en ligne.

Au cœur de cet événement, Ooredoo accueille les visiteurs sur un stand d’exposition animé par une équipe de Ooredoo Business, prête à répondre aux questions des professionnels. Cette équipe présente une gamme diversifiée de solutions, parfaitement adaptées aux besoins des entreprises dans un contexte de numérisation en pleine expansion.

A travers sa participation à ce Salon, Ooredoo réaffirme son statut d’acteur majeur du numérique dans le marché Algérien, en poursuivant son implication dans les événements visant à promouvoir la transformation digitale.