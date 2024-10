ECSEL Expo 2024 : Algérie Télécom, partenaire technologique

Algérie Télécom annonce sa participation en tant que partenaire technologique au Salon du Commerce et des Services Électroniques (ECSEL Expo), qui se tient du 2 au 5 octobre 2024 au Palais des Expositions des Pins-Maritimes à Alger. Cet événement représente une opportunité pour Algérie Télécom de mettre en lumière son rôle central dans l'inclusion numérique et sa contribution au développement du e-commerce en Algérie.

Depuis 2020, Algérie Télécom a enregistré une croissance remarquable du nombre de foyers connectés à Internet fixe, passant de 3,5 millions à 5,8 millions en septembre 2024. Parmi eux, plus de 1,4 million de foyers sont désormais raccordés à la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH). Ces progrès démontrent l’engagement continu d’Algérie Télécom à offrir une connectivité de qualité à tous les Algériens, partout dans le pays, renforçant ainsi l’accessibilité au commerce en ligne.

Sur le plan des performances, le débit minimal de l’Internet fixe a été multiplié par cinq, passant de 2 Mbps en 2020 à 10 Mbps en 2024, avec un débit maximal pouvant atteindre 1 Gbps, tout en maintenant des tarifs abordables pour les citoyens. Cette amélioration confirme la volonté d’Algérie Télécom de garantir un accès équitable à Internet, soutenant ainsi la croissance des acteurs du e-commerce.

En parallèle, Algérie Télécom a développé une gamme variée de services et de solutions qui facilitent l’inclusion financière. Grâce à ces innovations, les clients peuvent payer, recharger et profiter de services Internet sans se déplacer, ni utiliser d’argent liquide, via des plateformes comme l’Espace Clients (https://client.at.dz/ar) et l’application mobile MY IDOOM. La plateforme de e-commerce « IDOOM MARKET » (https://idoom-market.com.dz/fr) permet également aux consommateurs de commander des équipements technologiques et des services à valeur ajoutée, avec la possibilité de livraison à domicile.



Algérie Télécom invite l’ensemble des participants et visiteurs à venir découvrir, sur son stand, les nombreuses solutions innovantes proposées par l’opérateur.