SETRAM : Baisse des tarifs d’abonnement pour les usagers du tramway

La Société d'Exploitation des Tramways d'Alger (SETRAM) annonce une réduction des tarifs d'abonnement à l'occasion de la rentrée sociale.

Dans le cadre de cette nouvelle offre commerciale, le prix de l’abonnement mensuel classique pour les lignes de tramway d’Alger et d’Oran passe de 1 500 DA à 1 200 DA. De plus, de nouvelles formules d’abonnement sur trois mois (3 000 DA) et douze mois (12 000 DA) sont désormais disponibles, offrant des options économiques supplémentaires pour les usagers réguliers.

Afin de simplifier l’achat des abonnements, SETRAM a également introduit un système de paiement électronique, très attendu par les clients. Ce dispositif permet l’acquisition des titres de transport de manière simple et rapide, à partir de tout appareil connecté. Lancé initialement à Alger, ce système sera progressivement étendu à l’ensemble du réseau national.

Enfin, il est important de rappeler que SETRAM a récemment mis en ligne un nouveau site web dédié à ses services, offrant ainsi aux usagers un accès simplifié à l’ensemble des informations et fonctionnalités liées au transport en tramway.