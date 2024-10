LG en collaboration avec Razer dévoile une manette à faible latence

Le géant coréen des technologies LG dévoile en partenariat avec Razer une nouvelle manette Bluetooth à ultra faible latence. Ce modèle promet d'améliorer la réactivité des jeux sur Smart TV.

A l’occasion de LG WebOS Summit, LG lève le voile en association avec Razer et Mediatek sur une manette Bluetooth équipée de la technologie BT ULL qui permet de réduire la latence à 1 milliseconde. Cette dernière a été testée sur une Smart TV équipée de webOS,. La réactivité accrue de cette technologie est particulièrement adaptée aux jeux où la précision et la rapidité sont cruciales, comme les jeux de tir ou de course, souvent joués en ligne.

La collaboration avec Razer a permis donc de développer une manette avec une très faible latence, offrant une réactivité presque immédiate. Cette nouvelle technologie apporte un avantage pour les joueurs en ligne, leur permettant de profiter d’une meilleure précision lors de leurs sessions.

Dans cette optique, LG et MediaTek travaillent à l’intégration de cette technologie directement dans les téléviseurs, via le processeur Wi-Fi “MT7921” et le Wifi 6. L’objectif est de réduire les délais de communication entre la manette et la télévision pour permettre des sessions de jeu en ligne plus fluides, avec une meilleure synchronisation entre les actions du joueur et l’affichage à l’écran.