Ooredoo et l’Association Nationale d’Aide aux Malades-WINNELKA lancent une caravane médicale pour des régions enclavées

Dans un élan de solidarité visant à promouvoir la santé, Ooredoo et l’Association Nationale d’Aide aux Malades-WINNELKA, lancent une caravane médicale pluridisciplinaire qui sillonnera des régions enclavées d’Algérie. Sous le slogan inspirant « Médecin pour tous, طبيب للجميع ! », cette opération vise à fournir des soins médicaux gratuits aux populations vivant dans des zones difficiles d'accès.

Après son passage le 13 septembre dernier, par la commune de Sidi M’Hamed Benaouda, au cœur de la Wilaya de Relizane, ou elle a connu un franc succès, en enregistrant un total de 597 consultations aux habitants de la commune qui ont apprécié cette initiative répondant à une partie des besoins sanitaires de la localité, la caravane a poursuivi son parcours, et s’est rendue ce samedi 05 octobre 2024, dans la Wilaya de Médéa à la commune de Mezerana, près de Tablat, où les citoyens ont bénéficiés de consultations médicales gratuites et ont été sensibilisés à l’importance d’un dépistage précoce du cancer du sein dans le cadre de la campagne de sensibilisation « Octobre rose ».

Soutenant cette caravane médicale et témoignant de l’importance accordée aux initiatives citoyennes, cet évènement a été honoré par la présence des représentants des autorités locales, présidé par M. Badis Mokhtar, Secrétaire Général de la wilaya de Médéa représentant le Wali, des membres de l’association et des cadres de Ooredoo Algérie, à leur tête, M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives.

Pour garantir le succès de ces opérations, Ooredoo a apporté un soutien financier permettant l’acquisition de consommables parapharmaceutiques et d’équipements logistiques essentiels pour aider le comité des caravanes médicaux composé de médecins volontaires dans leur mission humanitaire.

La caravane ne se contente pas seulement d’assurer des consultations et des dépistages pour diverses pathologies, le personnel médical oriente les patients vers les institutions hospitalières appropriées selon le diagnostic effectué, et ce dans le cadre d’une approche globale de la santé visant à répondre aux besoins spécifiques des populations vulnérables.

A ce titre, le président de l’Association Nationale d’Aide aux Malades-WINNELKA, M. Abdelkrim IBACHIREN a déclaré :

« Au nom de notre association, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à Ooredoo Algérie pour sa contribution constante aux mouvement associatif en général et aux projets de l’association «WINNELKA» en particulier. Ce soutien financier soutiendra le rôle du Comité de la caravane médicale dans l’aide aux patients dans les zones enclavées sous le slogan « Un médecin pour tous ». Nous souhaitons poursuivre ce partenariat au profit de projets futurs de l’association qui mettent les patients et les nécessiteux au centre de leurs intérêts. »

Il convient de rappeler que cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un partenariat solide et durable entre Ooredoo et WINNELKA, renforcé dans le contexte pandémique de la COVID-19, lorsque Ooredoo a apporté un soutien financier à l’association pour l’acquisition d’une ambulance, d’un véhicule utilitaire et de concentrateurs d’oxygène.

Rappelons aussi que les deux partenaires ont uni leurs forces à l’occasion d’événements phares tels que ‘Octobre Rose’ en 2022 et 2023, et avaient précédemment œuvré ensemble pour équiper des centres d’accueil des personnes âgées de Sidi Moussa et Bab Ezzouar.

La caravane médicale est une illustration de la politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) de Ooredoo et de son engagement aux côtés de l’association « WINNELKA » visant à assurer pour chaque citoyen, peu importe son lieu de résidence, un accès décent aux soins essentiels.