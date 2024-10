Algérie Télécom et l’APRUE signent un protocole d’accord pour la promotion de l’efficacité énergétique

Algérie Télécom et l'Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l'Utilisation de l'Énergie (APRUE-EPIC) ont signé un protocole d'accord au siège de la Direction Générale d'Algérie Télécom, en présence de M. Adel Bentoumi, Président Directeur Général d’Algérie Télécom, et de M. Merouane Chabane, Directeur Général de l’APRUE.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du Programme National de Maîtrise de l’Énergie (PNME), mis en œuvre et suivi par l’APRUE, et vise à promouvoir l’efficacité énergétique ainsi qu’à lutter contre le gaspillage énergétique. Il a pour objectif de renforcer les actions communes en faveur de la rationalisation de l’utilisation de l’énergie, tout en définissant un cadre de référence pour la réalisation d’audits énergétiques, la formation et la sensibilisation des parties prenantes, et l’adoption de principes d’efficacité énergétique.

Dans cette optique, Algérie Télécom s’engage à déployer des actions de sensibilisation et de formation à destination de ses employés, dans le cadre de campagnes visant à encourager les économies d’énergie et la réduction du gaspillage. Ces actions seront menées conformément aux standards internationaux en matière de maîtrise énergétique.

En tant qu’acteur majeur du secteur des télécommunications en Algérie, Algérie Télécom ambitionne, à travers cet accord, de contribuer activement à l’effort national de maîtrise de l’énergie. L’entreprise vise non seulement à réduire son empreinte énergétique, mais aussi à adopter une approche plus durable dans l’ensemble de ses opérations, participant ainsi au développement économique du pays.