Technologies de l’information et de la communication : Boughali s’entretient à Séoul avec le ministre sud-coréen du Commerce

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a rencontré ce mercredi à Séoul le ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, Cheong Inkyo. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales dans divers secteurs, selon un communiqué de l'APN.

Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont exploré les moyens d’« élargir la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines des technologies modernes, des TIC, de la sécurité alimentaire et de l’aquaculture, avec l’implication de grands groupes sud-coréens présents en Algérie », souligne le communiqué.

M. Boughali a souligné l’importance de renforcer ces relations en mettant l’accent sur le transfert de savoir-faire et la formation de la main-d’œuvre dans plusieurs secteurs clés, tels que l’industrie navale et automobile, les produits électroniques et électroménagers, ainsi que les technologies avancées.

Les discussions ont également abordé la loi algérienne sur l’investissement, qui garantit un cadre législatif stable, dans l’optique de favoriser un investissement productif et de dépasser la simple relation commerciale entre les deux pays, conclut le communiqué.