Huawei Algérie signe des accords avec 3 universités de Constantine

Les universités de Constantine 1, 2 et 3 ont signé, mardi des accords avec Huawei Télécommunication Algérie en vue d’intégrer des étudiants à l'Académie d'excellence des technologies de l'information et de la communication (TIC) de cette entreprise.

La cérémonie de signature, organisée dans un auditorium de la faculté des technologies de l’information et de la communication de l’université Abdelhamid Mehri (Constantine 2), s’est déroulée en présence des recteurs des universités Frères Mentouri (Constantine 1), Ahmed Bouras, Constantine 2, Youcef Lakhdar Hamina et Salah-Boubnider (Constantine 3), Chaabane Baitiche, et du vice-président directeur général de Huawei Algérie, Alex Liu Changshang.

Ces accords s’inscrivent dans le cadre du Huawei Cloud Tour 2024 destinée aux étudiants, aux start-uppeurs et aux développeurs algériens, et qui a été lancé lundi à Annaba en coordination avec l’incubateur public de start-ups, Algeria Venture, et la commission nationale de coordination et de suivi de l’innovation et des incubateurs universitaires, relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS).

Le recteur de l’université de Constantine 2, Youcef Lakhdar Hamina, a souligné, dans une allocution prononcée à cette occasion, que cette initiative destinée aux étudiants universitaires vise à « promouvoir les solutions Cloud de Huawei » (services adaptés aux besoins de l’utilisateur et conçus pour l’accompagner dans sa numérisation) et à exposer aux étudiants qui rejoindront l’académie de l’entreprise les dernières innovations technologiques.

Dans le cadre de ces accords, Huawei Télécommunication Algérie assurera également la formation des professeurs et des étudiants des trois universités de Constantine dans les domaines de la cybersécurité, du stockage de données et du Cloud computing (ressources et systèmes informatiques disponibles à la demande sur un réseau et pouvant fournir un certain nombre de services informatiques intégrés pour la commodité de l’utilisateur).

Ces programmes de formation seront sanctionnés par des certificats reconnus au niveau international.

« Dans le cadre du partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous avons conclu à ce jour 58 accords avec des universités algériennes et formé près de 8.000 étudiants, dont plus de 5.000 ont obtenu des certificats Huawei », a déclaré, de son côté, Alex Liu Shangshang, vice-président de Huawei Télécommunication Algérie .