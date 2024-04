Tramways Alger : Setram lance une plateforme pour achats de billets en ligne

La société d’exploitations des tramways d’Alger, Setram, annonce via un communiqué la possibilité d’acheter les tickets de Tramways directement via le paiement électronique.

Déployé initialement sur la Wilaya d’Alger, le système de paiement en ligne devrait s’étendre à toutes les lignes du réseau national, et ceci dans le but de moderniser et simplifier l’expérience des usagers du tramway à travers le pays. Un site Web dédié aux services de tramways est également lancé par Setram.