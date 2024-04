Algérie télécom continue le déploiement du raccordement de la Fibre optique à Tiaret

Algérie Télécom continue de déployer ses efforts pour appliquer le programme en cours visant à raccorder jusqu'à l’intérieur d’un logement le réseau de la fibre optique de l’opération dans la Wilaya de Tiaret, comme l’a fait savoir Amarouche Amar, directeur de l’UOT.

A l’instar d’autres wilayas du pays, Algérie télécom continue de déployer des équipes techniques et des efforts pour le l’installation du réseau FTTH (Raccordement jusqu’à l’intérieur d’un logement depuis le réseau optique de l’opération) dans la wilaya de Tiaret notamment comme l’a indiqué Amarouche Amar, directeur de l’UOT de Tiaret, lors d’un point presse.

Le directeur de l’UOT a ainsi précisé que « 20 000 abonnés ont basculé vers le FTTH en application du programme de 202 3». Globalement, renchérit-on, ce sont « 33 800 qui sont concernés par cette technique au titre du basculement total vers la fin de l’année 2024 ». Avant d’ajouter : « De grands ensembles immobiliers et sites, à l’exemple des quartiers Sonatiba, Titanic et un site dans la proche banlieue, Karman, les travaux ont d’ores et déjà été achevés »