Huawei dévoile sa nouvelle gamme de smartphones Pura 70

Le géant fabricant chinois dévoile officiellement sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme, la Série Pura 70. Cette dernière se compose de 4 nouveaux terminaux qui remplacement ceux de la génération P60.

Huawei vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle Série Pura 70 via un communiqué de presse. Le fabricant chinois a ainsi dévoilé quatre nouveaux smartphones : le Pura 70 standard, le Pura 70 Pro, le Pura 70 Pro+ et le haut de la gamme le Pura 70 Ultra.

La nouvelle série Pura 70 se distingue par la nouvelle philosophie de la marque « Vane Design », qui apporte un nouveau design nettement différent des précédents modèles de la série P, avec comme principaux changements la bosse triangulaire de l’appareil photo. Le Pura 70 standard est doté d’un cadre plat en aluminium, tandis que les modèles Pro présentent des bords légèrement incurvés de l’avant à l’arrière. Pour les modèles les plus haut de gamme, Huawei propose des variantes spéciales à dos en cuir avec des accents dorés.

La version standard adopte un écran OLED plat de 6,6 pouces, tandis que les modèles Pro, Pro+ et Ultra qui brillent vraiment avec leurs écrans incurvés de tous les côtés, tous adoptant un écran de 6,8 pouces. La batterie n’est pas également en reste avec différents niveaux de capacités pour les quatre modèles : 4900 mAh pour la standard, 5050 mAh, pour les deux modèles du milieu et 5200 mAh pour la version Ultra.

Comme à son accoutumée Huawei a également mis le paquet au niveau des modules photos avec l’ensemble de la gamme Pura 70 équipé du dernier système de photographie computationnelle XMAGE, qui offre de nouvelles capacités de traitement de l’image. La version standard, embarque un triple capteur : principal de 50 MP, un objectif ultra-large de 13 MP et téléobjectif périscopique de 12 MP. Sur les modèles Pro et Pro+, vous disposez du même appareil photo principal de 50 mégapixels, mais associé à un ultra grand-angle de 12,5 mégapixels et à un macro-téléobjectif de 48 mégapixels.

Le modèle Ultra se distingue évidemment du reste de la gamme, avec un énorme appareil photo principal, doté d’un capteur de 1 pouce, affiche une définition de 50 MP et une ouverture réglable entre f/1,6 et f/4,0 pour un meilleur contrôle de la lumière. Un capteur périscopique de 64 MP.