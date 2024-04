Ooredoo participe à la 21ème édition du salon DJAZAGRO

Ooredoo prend part à la 21ème édition du Salon International de l’Agroalimentaire (DJAZAGRO) qui se déroule du 22 au 25 Avril 2024 au Palais des Expositions, Pins-Maritimes à Alger.

Devenu au fil des années un évènement économique incontournable, ce salon est un carrefour qui réunit des exposants nationaux et étrangers de l’industrie agroalimentaire, notamment le secteur du conditionnement et de l’emballage, des matières premières, des ingrédients et additifs, des produits alimentaires et des boissons, le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie, ainsi que celui des équipements industriels.

Ooredoo prend part à cette 21ème édition de DJAZAGRO à travers un stand d’exposition au niveau duquel des conseillers-commerciaux de « Ooredoo Business » sont présents pour répondre aux questions des visiteurs professionnels et leur proposer les offres et produits innovants de Ooredoo adaptés à leurs besoins.

A travers sa participation au salon professionnel de la production agroalimentaire, Ooredoo démontre son engagement à mettre son savoir-faire au service des professionnels des différents secteurs d’activités.