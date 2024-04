Samsung Algérie réinvente son service après-vente pour une expérience client optimale

Samsung Algérie prend des mesures importantes pour améliorer son service après-vente, démontrant ainsi son engagement envers une expérience client exceptionnelle. En mettant l'accent sur la qualité du SAV, le leader mondial de la technologie s'efforce d'offrir une assistance client de premier ordre à ses clients algériens.

Le bureau de liaison de Samsung à Alger cherche continuellement à innover pour garantir une expérience d’achat optimale à ses clients. Récemment, la société a annoncé plusieurs mises à jour significatives de son service après-vente en Algérie. Ces initiatives témoignent de l’engagement continu de Samsung à répondre aux besoins variés de sa clientèle et à anticiper ses attentes.

Numéro Vert Actualisé et Simplifié

Dans une démarche de simplification et d’accessibilité, Samsung a repensé son numéro vert en Algérie, qui est désormais le 0800 100 001. Ce changement vise à faciliter la communication avec ses clients et à simplifier le processus de contact pour une assistance rapide et efficace.

Partenariat Stratégique avec Webhelp

Samsung consolide son engagement envers l’excellence du service clientà travers un partenariat stratégique avec Webhelp, leader mondial des services d’externalisation et de gestion de l’expérience client. L’entreprise est l’un des acteurs majeurs qui se spécialise dans la fourniture de solutions innovantes pour améliorer la relation client, la gestion des processus métier et la transformation digitale.

Ainsi, cette collaboration entre Samsung et Webhelp renforce les capacités du service après-vente en Algérie, permettant une gestion plus efficace des requêtes des clients et garantissant des réponses rapides et professionnelles.

Promotion des services après-vente de Samsung

Samsung offre un service à domicile pour tous ses produits, à l’exception des téléviseurs de 43 pouces et plus, des aspirateurs et des fours à micro-ondes. Ces produits peuvent être apportés par le client au centre de service le plus proche.

Assistance Client sur WhatsApp

Afin de s’adapter aux habitudes de communication modernes, Samsung offre une assistance client directe via WhatsApp, accessible au numéro dédié : 0557010110. Cette solution permet aux clients de poser des questions, de résoudre des problèmes et de recevoir des conseils, le tout à partir de la plateforme de messagerie populaire. Désormais, les clients peuvent échanger en temps réel avec notre agent, lui fournissant ainsi tout document ou vidéo pertinent pour une assistance optimale, que ce soit en ligne ou en présentiel. »

Une Gestion à distance Via Visual Support, un outil de diagnostic instantané et sans contact



Le système de gestion à distance permet d’accéder aux appareils des clients en ligne afin de résoudre tout problème logiciel qui ne nécessite pas l’intervention d’un ingénieur, ainsi simplifier la vie du client en lui permettant d’éviter de se déplacer.

Le service Visual Support, une nouveauté majeure et innovante de Samsung, offre aux clients la possibilité d’obtenir un diagnostic visuel de leurs produits à leur convenance. Actuellement disponible pour les téléviseurs et les appareils électroménagers numériques Samsung, cette fonctionnalité garantit une assistance personnalisée et rapide à distance.

Facile et intuitif à utiliser, lorsqu’un client demande le service d’assistance virtuelle, un expert en produits Samsung lui envoie un lien URL par SMS, qui le conduit directement au processus d’autorisation de l’assistance visuelle, sans qu’il ait besoin de télécharger une application distincte.

Une fois l’autorisation d’assistance virtuelle accordée, l’agent d’assistance peut analyser le produit tel qu’il est vu directement par la caméra du client. Cela permet à l’expert produit d’évaluer la situation, de demander plus d’informations au client et de le guider en lui suggérant des mesures spécifiques.

SAV pour les Personnes Sourdes et Malentendantes



Lancé en Algérie en 2022, Samsung a démontré son engagement envers l’inclusion en lançant un service après-vente dédié à 100% aux personnes sourdes et malentendantes. Ces dernières peuvent se faire conseiller en temps réel, quel que soit le lieu où le client se trouve, par un assistant interprète en langue des signes à travers des appels vidéo et ce, en accédant à la rubrique « Langage des signes » disponible sur le site samsung.com.

Toutes les personnes souhaitant accéder à ce service peuvent se diriger vers le site https://www.samsung.com/n_africa/ et la rubrique « Langage des signes » ou directement à travers le lien :https://www.samsung.com/n_africa/sign-language/