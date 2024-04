3ème édition des Start-ups Days: l’économie verte à l’honneur

L'économie verte et le développement durable ont été au centre des travaux de la troisième édition de l'évènement Start-up Days, organisé samedi à Alger, avec la participation de plusieurs jeunes innovants proposant des solutions pratiques à des préoccupations dans les domaines industriels et agricoles.

Organisé par l’incubateur BlueGreen Business sous le parrainage du ministère de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, cet évènement a été marqué par la tenue de plusieurs panels animés par des experts dans la transition et l’efficacité énergétique, le traitement et la valorisation des déchets, l’agriculture innovante et la mobilité durable.

A travers les différentes interventions, les experts participants ont relevé l’importance d’accélérer la mise en œuvre des politiques publiques et des investissements en matière d’économie verte, notamment en relation avec l’optimisation de l’utilisation de l’énergie pour réduire les gaspillages et les émissions polluantes.

Ils ont également appelé à promouvoir des nouveaux comportements en mesure d’appuyer l’économie circulaire, en valorisant les activités de recyclage et traitement des déchets.

Les experts ont mis en avant, par ailleurs, l’apport des centres des recherches et des start-up dans la promotion des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement à travers l’encouragement de la collaboration entre professionnels, chercheurs, start-up et entreprises agroalimentaires, outre, la sensibilisation des consommateurs sur les avantages de l’agriculture durable en termes de santé, d’environnement et de durabilité.

Dans une déclaration à l’APS, le directeur de l’incubateur BlueGreen Business, Fethi Chennaoui, a expliqué que cet évènement visait à encourager les porteurs de projets et les étudiants à accéder au monde de l’entrepreneuriat, et à permettre de tisser des liens entre innovateurs et experts dans les différents domaines en vue de mieux saisir les besoins du marché de l’innovation.

Dans le cadre de l’évènement, une exposition a été organisée regroupant une quinzaine de start-up versées dans l’agriculture durable et la permaculture ainsi que les énergies renouvelables.

Aussi, au cours du même évènement, 25 start-ups concourent pour un challenge en collaboration avec la compagnie aérienne nationale Air Algérie, portant sur le catering, la digitalisation, la réduction de l’impact de carbone et la transition énergétique.

Selon M. Chennaoui, les start-ups lauréates qui proposeront les meilleures solutions dans ces domaines auront l’opportunité de collaborer avec la compagnie aérienne.