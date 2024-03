Djezzy : Introduction de l’offre LEGEND Pro dédiée aux entreprises

Djezzy, leader de l'innovation technologique, présente son offre post-payée hybride, LEGEND Pro, spécialement conçue pour répondre aux exigences croissantes de ses clients professionnels en matière de communication et de connectivité.

LEGEND Pro est proposée en deux formules : Djezzy LEGEND Pro 2500 vous offre une expérience incomparable avec des appels illimités vers tous les réseaux, 100 Go d’internet, SMS illimités vers Djezzy, 150 SMS vers les autres réseaux, ainsi que 500 DA de crédit international et roaming, le tout au tarif de 2500 DA.

Pour ceux recherchant une alternative tout aussi attrayante à un prix plus abordable, la LEGEND Pro 2000 vous propose des appels illimités vers tous les réseaux, 70 Go d’internet, SMS illimités vers Djezzy, 100 SMS vers les autres réseaux, et 200 DA de crédit international et roaming, le tout pour seulement 2000 DA.

Mais ce n’est pas tout ! Djezzy offre également la possibilité d’obtenir une deuxième carte SIM Data pour le partage de votre forfait internet.

Pour souscrire à LEGEND Pro, il vous suffit de contacter votre chargé de compte Djezzy ou de vous rendre dans la boutique la plus proche.