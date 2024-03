Ooredoo: Gardez le lien familial avec le tout nouveau forfait Roaming Spécial Omra

Ooredoo, toujours soucieux de répondre aux besoins de ses clients, accompagne les pèlerins lors de leur voyage aux lieux saints de l’Islam en lançant une promotion sur son forfait Roaming durant le mois de Ramadan. Cette offre permet aux pèlerins de passer des appels illimités vers Ooredoo Algérie.

Pour cette période de pèlerinage, Ooredoo propose un nouveau forfait voix à 2500 DA en Roaming, offrant des appels illimités vers Ooredoo Algérie. De plus, pour tout achat d’un forfait Data à 5000 DA, les clients bénéficient non seulement d’appels illimités vers Ooredoo Algérie, mais aussi de 15 Go d’internet valables pendant 30 jours.

Pour souscrire à ce nouveau forfait Roaming, il suffit aux clients de composer le code *160#.

Avec cette offre exceptionnelle, Ooredoo s’engage à fournir une expérience optimale qui répond aux besoins spécifiques de ses clients, notamment pendant le mois de Ramadan.