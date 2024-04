Le Google Pixel 9 Pro en fuite sur tous les angles

Le futur smartphone haut de gamme de Google, le Pixel 9 Pro vient de fuiter sur la toile dans une série d’images réelles, qui nous donnent un aperçu du design du terminal avant son lancement plus tard cette année.

Le site russe, Rozetked, vient de publier des photos inédites qui semblent fuiter concernant le futur Google Pixel 9 Pro dans ses versions argent et gris, et ceci sur plusieurs angles. Des images qui confirment les rendus précédents mettant en évidement l’intégration d’un nouvel élément de design à savoir : un module photo en forme de pilule qui dépasse à l’arrière.

Ce nouveau design du module de caméra représente une véritable rupture avec la visière horizontale qui a défini les flagships Pixel depuis la série Pixel 6. Le nouveau design transforme la grande barre à l’arrière en un îlot plus épais, en forme de pilule, qui abrite trois caméras ainsi qu’un flash LED et un autre capteur.

L’avant de l’appareil, présente quant à lui des coins légèrement incurvés et un poinçon pour l’appareil photo selfie. Les tranches sont dotées d’une finition polie, susceptible de recueillir les empreintes digitales. Avec un rayon de courbure des coins augmenté par rapport aux modèles précédents, le Pixel 9 Pro adopte une forme globale plus proche des derniers modèles d’iPhone.

A noter également le repositionnement du plateau SIM, qui est passé du côté gauche au bord inférieur du téléphone, à côté du port de charge USB-C. hormis le design, le nouveau Pixel 9 Pro sera équipé de 16 Go de Ram, et 128 Go de stockage.