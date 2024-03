Waze intègre la signalisation de virages dangereux et de ralentisseurs non conformes

Waze, célèbre application de navigation vient de s’améliorer de nouveau en intégration deux fonctionnalités qui sont la signalisation des virages périlleux et des ralentisseurs non réglementaires.

L’application de navigation Waze, vient d’ajouter deux nouvelles fonctionnalités pour améliorer la sécurité routière. Pour sa nouvelle mise à jour, Waze permet ainsi de signaler les virages dangereux, et ainsi que les ralentisseurs non réglementaires.

Waze peaufine ainsi son système de signalement, et se distingue par son approche préventive, soulignant son engagement envers la sécurité des conducteurs, et ceci via des alertes basées sur l’historique d’accidents.

Ainsi, avec le signalement de dos d’âne non conformes et de virages périlleux, Waze, renforce son positionnement de plateforme collaborative où chaque conducteur contribue à la sécurité collective.