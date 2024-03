Signature d’un protocole d’accord entre Algérie Télécom et Algérie Télécom Satellite : Un pas de géant pour la connectivité nationale

Algérie Télécom a annoncé la conclusion d'un accord historique avec Algérie Télécom Satellite (ATS), marquant ainsi le début d'une collaboration stratégique visant à révolutionner le paysage des télécommunications en Algérie.

L’événement s’est déroulé solennellement au siège d’Algérie Télécom, en présence de personnalités éminentes telles que M. Adel Bentoumi, PDG d’Algérie Télécom, et M. Yassine Sellahi, PDG d’Algerie Télécom Satellite, accompagnés de leurs équipes respectives. Cette rencontre a été l’occasion pour les deux entreprises étatiques de formaliser leur engagement à travailler de concert pour propulser la connectivité dans le pays et moderniser ses infrastructures télécoms.

L’accord en question revêt une importance cruciale, car il ouvre la voie à une série d’initiatives ambitieuses visant à améliorer les services de télécommunication en Algérie. Parmi les points saillants de cette convention figurent la mise en place de solutions professionnelles innovantes, l’intégration de technologies de pointe et la modernisation des réseaux de télécommunications au bénéfice des entreprises.

Cette collaboration stratégique reflète l’engagement ferme des deux sociétés envers l’innovation et la fiabilité. Plus que jamais, Algérie Télécom et Algérie Télécom Satellite sont déterminées à jouer un rôle de premier plan dans le développement socio-économique du pays, en offrant des solutions télécoms de qualité supérieure et en ouvrant de nouvelles perspectives pour les entreprises et les citoyens.

Cette alliance marque ainsi le début d’une ère prometteuse pour les télécommunications en Algérie, où l’innovation et la collaboration sont placées au cœur de la vision commune de progrès et de développement.