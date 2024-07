OpenAI lance le ChatGPT -4o Mini

La maison mère de ChatGPT vient de lancer le GPT-4o Mini, une version compacte de son intelligence artificielle, visant à fournir une solution plus accessible pour les développeurs et consommateurs.

OpenAI vient de remplacer l’actuel modèle GPT-3.5 des utilisateurs gratuits par un tout nouveau : GPT-4o mini. Ce dernier est déjà disponible via l’application web et mobile ChatGPT.

Le nouveau GPT-4o mini marque un changement de stratégie d’OpenAI qui vise à créer des modèles plus compacts et plus efficaces sans compromettre les performances.

Selon la firme, ce nouveau modèle surpasse les autres petits modèles d’IA de pointe dans les tâches de raisonnement impliquant à la fois du texte et de la vision. L’un des aspects les plus convaincants du GPT-4o mini est sa structure de prix. OpenAI affirme que son fonctionnement est plus de 60 % moins cher que celui de son prédécesseur.