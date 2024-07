Samsung dévoile les nouveaux Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6

Le géant fabricant coréen dévoile à l’occasion de son événement Galaxy Unpacked tenu à Paris, ses nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6.

Samsung lève le voile sur la nouvelle génération de ses smartphones pliables à savoir les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6. Une nouvelle génération qui se distingue par un design avec des bords plus plats plus visibles sur le Fold 6 que sur le Flip 6. Le Fold 6 s’amincit également avec un peu plus d’un mm de rogné une fois plié.

Le Fold 6 adopte également une dalle externe de 6,3 pouces et un écran principal de 7,6 pouces une fois déplié avec une luminosité atteignant 2 600 nits en pic. La batterie reste inchangée par rapport au modèle précédent avec 4 400 mAh de capacité, tandis que le module photo reprend celui du Galaxy S24 (grand angle 50 MP ouvrant à ƒ/1.8, ultra grand angle 12 MP ƒ/2.2, et téléobjectif 10 MP ƒ/2.4 offrant un zoom optique x3). L’appareil est disponible à la commande avec un prix de 1 999 euros avec 256 Go de stockage et il est possible d’opter pour 512 Go ou 1 To de stockage.

Le Galaxy Z Flip 6 adopte quant à lui encore plus de nouveautés, avec l’arrivée d’un système de refroidissement par chambre à vapeur pour le Soc Snapdragon 8 Gen3, un capteur principal de 50 MP en lieu et place du modèle de 12 MP de la génération précédente. Les tarifs du modèle restent identiques à ceux du modèle précédent avec une version 256 Go débutant à 1199 euros.