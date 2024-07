La SNTF lance la carte verte avec des réductions allant jusqu’à 40 %

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) annonce le lancement de sa nouvelle carte verte. Une carte inédite qui offre des réductions pouvant aller jusqu’à 40 % pour les voyages en train sur le réseau de la banlieue d’Alger.

La SNTF, lance sa toute nouvelle carte verte qui est déjà disponible à la vente dans toutes les gares, et permet aux voyageurs de train de bénéficier de remises répartie comme suit : 30 % pour la carte hebdomadaire et 40 % pour les cartes mensuelles, semestrielles et annuelles.

La carte verte de la SNTF est valable à bord des trains de la banlieue algéroise et offre une liberté de déplacement totale sur les lignes indiquées. Sur le communiqué de la société, il est indiqué que la carte annuelle peut être payée en trois fois sans frais, tandis que le prix de la carte varie en fonction de la distance parcourue.

La SNTF précise également que les porteurs de la carte verte ont l’avantage de pouvoir monter directement à bord des trains sans faire la queue aux guichets d’achat de billets. Pour son achat, il suffit de se présenter à une gare SNTF avec une photo d’identité et une copie de la carte nationale d’identité.