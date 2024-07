Ooredoo accompagne l’Université d’Alger 3 lors de la cérémonie de remise des diplômes aux majors de promotion

Entreprise technologique promotrice de l’apprentissage des étudiants algériens, Ooredoo a accompagné l'Université d'Alger 03 – Ibrahim Sultan Cheibout, lors de la cérémonie organisée à la faculté des Sciences de l’Information et de la Communication à Ben Aknoun, en l’honneur des étudiants majors de leurs promotions.

Ainsi, Ooredoo a pris part à la cérémonie de remise des diplômes de la promotion de l’université d’Alger 3, durant laquelle elle a honoré les étudiants majors de promotion dans diverses spécialités.

La cérémonie de remise des prix, marquée par la présence des représentants du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, des enseignants et chercheurs relevant de l’université d’Alger 3, ainsi que des représentants de Ooredoo, a été l’occasion d’exposer le bilan des réalisations et évènements faits lors de l’année universitaires 2023/2024, et d’honorer plusieurs étudiants, incluant ceux souffrants de handicap, ainsi que des étudiants étrangers ayant réussi brillamment dans leur cursus universitaire.

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a accompagné aussi l’école nationale supérieure des sciences politiques lors de sa cérémonie de graduation organisée récemment en l’honneur des majors de promos des différentes spécialités, ainsi que l’école supérieure du journalisme et des sciences de l’information.

A travers sa présence et son soutien de cet événement pédagogique, Ooredoo confirme sa volonté d’accompagner les étudiants algériens tout au long de leur parcours académique en mettant à leur profit son expertise technologique.