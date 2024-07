Algérie Télécom : Les agences commerciales resteront ouvertes le jour de Achoura

Algérie Télécom annonce ne direction de son aimable clientèle qu’à l’occasion de Achoura correspondant à la journée du 16 juillet 2024, une permanence des agences commerciales sera assurée pour garantir la continuité des prestations et services.

À cet effet, pour les wilayas du nord du pays, les horaires de travail seront de 10h00 à 15h00 et concerneront les agences commerciales suivantes :

* Au niveau d’Alger : Dar El Beida, Ben Ghazi, Bordj El Kiffan, Ben M’hidi, Bir Mourad Rais, Ain Naadja, Rostomiya, Zeralda, Ain Benian.

* Au niveau des autres wilayas : Les agences chefs-lieux.



Pour les wilayas du sud du pays, la permanence sera assurée par les agences chefs-lieux de 08h00 à 12h00.



Algérie Télécom réitère son engagement à assurer le confort de ses clients et présente au peuple algérien et à tous les musulmans ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité.