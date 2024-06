Idoom Fibre Gamers: Des débits ultra-rapides à des tarifs attractifs

Algérie Télécom annonce le lancement de sa nouvelle offre Idoom Fibre Gamers, destinée à la fois aux clients actuels d'Idoom Fibre et aux nouveaux abonnés. Cette offre, disponible dès le lundi 24 juin 2024, propose des débits Internet ultra-rapides à des tarifs compétitifs.

Les passionnés de jeux vidéo en ligne et les streamers bénéficieront immédiatement d’une gamme variée de formules, spécialement conçues pour répondre aux exigences des amateurs de jeux en ligne. Les vitesses proposées vont jusqu’à 1 Gbps en téléchargement et 600 Mbps en téléversement.

Cette nouvelle offre se décline comme suit

* Idoom Fibre Gamers 20 Mbps : Upload de 12 Mbps à 2 500 DA/Mois

* Idoom FibreGamers 50 Mbps : Upload de 30 Mbps à 2 800 DA/Mois

* Idoom FibreGamers 100 Mbps : Upload de 60 Mbps à 3 000 DA/Mois

* Idoom FibreGamers 200 Mbps : Upload de 120 Mbps à 3 400 DA/Mois

* Idoom FibreGamers 300 Mbps : Upload de 180 Mbps à 4 000 DA/Mois

* Idoom Fibre Gamers 500 Mbps Upload de 300 Mbps à 4 600 DA/Mois (Nouveau palier de débit)

* Idoom Fibre Gamers 1 Gbps : Upload de 600 Méga à 5 200 DA/Mois (Nouveau palier de débit)

De plus, les clients Idoom Fibre existants disposant d’un débit de 20 Mbps et plus bénéficieront d’une augmentation systématique vers le débit supérieur, sans frais supplémentaires.

Avec cette nouvelle offre, Algérie Télécom vise à satisfaire les attentes de l’ensemble de ses clients, notamment les amateurs de jeux vidéo en ligne et les streamers, en leur offrant une expérience de jeu inégalée.