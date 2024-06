Huawei : 900 millions d’appareils vendus sous HarmonyOS

Le géant fabricant chinois Huawei a écoulé plus de 900 millions d’appareils de tout genre fonctionnant avec son nouveau système d’exploitation HarmonyOS, dont la majorité sont des smartphones, et ne compte pas s’arrêter là.

Huawei semble surmonter haut la main les restrictions imposées par les Etats-Unis, qui lui interdisait d’utiliser les technologies américaines dans ses produits. En effet, quatre ans après, Huawei connait un énorme regain, en annonçant avoir vendu plus de 900 millions d’appareils fonctionnant sous HarmonyOS, alternative au service Android de Google.

Les smartphones Huawei ont connu une croissance de 72 % durant les cinq premiers mois de l’année, notamment depuis le lancement du Mate 60 Pro l’été dernier, Huawei a enregistré une croissance phénoménale. Ce dernier intègre un système maison doté d’une puce 5G. Un SoC gravé en 7 nm qui a surpris le monde entier.

Huawei ne compte pas s’arrêter là avec l’arrivée du Pura 70 ou encore du futur Mate 70 attendu d’ici la fin de l’année et qui fonctionnera sous HarmonyOS Next, système qui n’aura plus de relation avec Android.