Mobilis présente sa nouvelle offre « Twenty Premium »

Mobilis déroule une nouvelle offre promotionnelle « Twenty Premium » proposée aux Fans d’Illimité, qui désirent un forfait internet en illimité.

La nouvelle offre de Mobilis, permet de profiter d’appels et SMS illimités, 2 000 DA de forfait appel vers l’international, et un volume d’internet illimité en dégradation de la qualité de service après épuisement du quota initial octroyé qui est de 200 Go, le tout durant 30 jours et au prix de 4 000 DA TTC.

Pour y bénéficier, il suffit de vous présenter en agence Commerciale Mobilis, muni de votre pièce d’identité ou passeport. L’offre Twenty Premium, permet ainsi de profiter d’un débit internet gratuit réduit après épuisement du volume octroyé qui est de 200 Go durant la durée de validité du forfait.