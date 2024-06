AADL/Algérie Poste : Les factures désormais payables via BaridiMob

Une convention-cadre a été signée, mardi à Alger, entre l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) et l'entreprise Algérie Poste (AP), permettant d'activer le service de paiement électronique via l'application "BaridiMob", pour le règlement du loyer mensuel des logements "AADL", ainsi que les tranches des souscripteurs à ce programme de logement.

La convention a été signée au siège de l’Agence « AADL » par son directeur général DG, Fouad Mokrani et le DG d’Algérie Poste, Louai Zidi, et ce sous la présidence du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi et le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki.

Dans son allocution à cette occasion, M. Mokrani a indiqué qu’en plus du règlement du loyer mensuel et des tranches via « BardiMob », ces deux opérations peuvent être effectuées via les bureaux de poste (actuellement à travers les agences du Crédit populaire d’Algérie), les guichets automatiques, le service « BardiNet », ainsi que le code QR, tout en assurant le paiement automatique dans les différentes structures administratives relevant de l’Agence « AADL ».

Selon M. Mokrani, cette convention permettra également d’assurer le service de prélèvement automatique sur le compte des bénéficiaires du programme de location-vente.

En vertu de cette convention, l’entreprise Algérie Poste se verra accorder la priorité d’acquérir les locaux de commerce relevant de l’Agence, et ce pour assurer la présence des bureaux de poste au niveau des cités « AADL » dans différentes wilayas, ainsi que l’équipement des cités en distributeurs automatiques de billets (DAB), en vue du règlement du loyer mensuel, ajoute M. Mokrani.

De son côté, M. Zidi a rappelé dans son allocution que l’entreprise « Algérie Poste » a « une expérience réussie » en matière de paiement des factures avec les deux entreprises « SEAAL » et Algérie Télécom, à travers l’application « BardiMob », affirmant que la numérisation de l’opération de paiement des redevances de l’Agence « AADL », épargnera aux bénéficiaires et aux souscripteurs, la peine de se déplacer dans les agences bancaires, pour accomplir cette opération.

Quant à la date d’entrée en vigueur de ces nouveaux services, M. Zidi a indiqué qu’elle est prévue vers la fin juillet prochain, affirmant que le travail se poursuit pour assurer un produit qui répond aux exigences, en mettant à disposition un ensemble de moyens de paiement, et ce en vue de consolider l’inclusion financière et de contribuer à réduire le recours du citoyen au paiement en espèces.