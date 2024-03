Paiement électronique : lancement d’une campagne nationale de sensibilisation sur l’utilisation du E-commerce et e-paiement

Une campagne nationale de sensibilisation et d'information sur le commerce et le paiement électroniques a été lancée, lundi, par le ministère de la Poste et des Télécommunications à travers les différentes wilayas du pays, indique un communiqué du ministère.

Cette campagne qui s’étalera jusqu’au 7 mars a pour objectif « d’encourager les commerçants et les citoyens à utiliser les moyens de paiement électronique disponibles, les familiariser avec les concepts et les règles du commerce électronique et les inciter à l’utiliser dans son cadre juridique », précise le communiqué.

Il s’agit également de « fournir des conseils et des recommandations pour sensibiliser les citoyens aux risques potentiels liés aux achats en ligne et éviter de tomber victimes de pratiques commerciales frauduleuses », ajoute la même source.



La campagne sera menée en collaboration avec les acteurs concernés, à savoir l’Observatoire national de la société civile, le Haut conseil de la jeunesse, les ministères des Finances, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Commerce et de la Promotion des exportations, le Commandement de la Gendarmerie nationale, la Direction générale de la Sûreté nationale, la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM), le Groupement interbancaire monétique (GIM), les Banques, Algérie Poste, Algérie Télécom et les opérateurs de téléphonie mobile.



A cet effet, un programme riche a été élaboré au niveau des différentes wilayas du pays et comprend un nombre d’activités et d’événements, tels que des conférences, des ateliers, des Journées d’études, des expositions, des portes ouvertes, des sorties de proximité ainsi que des émissions radiophoniques et télévisées.

Le ministère de la Poste et des Télécommunications avait déjà publié un guide pratique sur le commerce électronique en collaboration avec toutes les parties concernées, disponible pour téléchargement sur le site web du ministère www.mpt.gov.dz, ajoute le communiqué.