Galaxy AI : Samsung intègre l’arabe, l’indonésien, le russe et trois nouveaux dialectes

Samsung annonce l'intégration de trois nouvelles langues à Galaxy AI : l'arabe, l'indonésien et le russe, ainsi que trois nouveaux dialectes : l'anglais australien, le cantonais et le français québécois.

Cette expansion vise à permettre à un nombre encore plus grand d’utilisateurs de Galaxy à travers le monde de bénéficier de la puissance de l’intelligence artificielle mobile. De plus, Samsung prévoit d’ajouter quatre autres langues plus tard dans l’année, notamment le roumain, le turc, le néerlandais, le suédois, le chinois traditionnel et le portugais européen.



« Avec l’extension linguistique de Galaxy AI, un plus grand nombre de personnes peuvent accéder à l’intelligence artificielle mobile et les utilisateurs de Galaxy peuvent désormais communiquer sans obstacle linguistique », déclare TM Roh, président et chef de la division Mobile eXperience chez Samsung. « Nous continuerons à innover dans le domaine de l’intelligence artificielle mobile pour fournir à nos utilisateurs les outils nécessaires pour exploiter pleinement leur potentiel ».

Fonctionnalités de Galaxy AI :



* Live Translate offre des traductions vocales et textuelles en temps réel lors des appels téléphoniques, facilitant des tâches telles que la réservation d’une chambre d’hôtel à l’étranger ou la communication avec des proches dans leur langue maternelle.

* Interpreter fournit des traductions instantanées de conversations en direct via un écran partagé, permettant aux personnes en face à face de lire une traduction de ce que dit l’autre.

* Chat Assist aide à perfectionner le ton d’une conversation avec des suggestions sensibles au contexte, garantissant que la communication soit adaptée, que ce soit pour un message professionnel ou personnel.

* Note Assist crée des résumés, des modèles préfabriqués et des pages de couverture pour améliorer la productivité des utilisateurs.

* Transcript Assist utilise l’IA et la reconnaissance vocale pour transcrire, résumer et même traduire des enregistrements vocaux.

* Browsing Assist génère des résumés concis d’articles de presse ou de pages web pour permettre aux utilisateurs de rester informés tout en gagnant du temps.



À partir d’avril, les nouveaux langages et dialectes de Galaxy AI seront disponibles en téléchargement en tant que packs linguistiques via l’application Paramètres.