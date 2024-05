OpenAI dévoile son GPT-4o avec la possibilité de tenir une discussion en visio

La maison mère de ChatGPT, OpenAI vient de dévoiler sa nouvelle génération de son IA générative, GPT-4o, accompagnée d’une série de vidéos démonstratives impressionnantes, avec notamment la possibilité de discuter en vision sans faire la différence avec un être humain.

OpenAI vient de dévoiler son nouveau modèle d’intelligence artificielle GPT-4o, qui est annoncée avec une grande amélioration avec les générations précédentes, et peut gérer selon la société plusieurs types d’informations à la fois, comme le texte, le son et les images.

Une amélioration impressionnante qui ouvre de nouvelles possibilités pour rendre encore plus fluides et plus naturelles les interactions avec les machines. OpenAI a publié une série de vidéos où l’on voit des utilisateurs interagir en visioconférence avec l’IA. De plus, l’entreprise a annoncé qu’elle va rendre cette technologie avancée accessible à tous gratuitement, abonnés ou non.