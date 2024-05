Transformation numérique : l’Algérie s’associe à la Chine

L’Algérie et la Chine vont collaborer dans le domaine de la numérisation et de l’économie numérique, via la signature d’une coopération officialisée ce jeudi 16 mai entre Meriem Benmouloud, haut-commissaire à la numérisation en Algérie, et Jin Zhuanglong ministre chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information.

Le gouvernement algérien veut se positionner comme leader régional dans le domaine de la technologie et de l’innovation, et pour y arriver, l’Algérie va collaborer avec la Chine dans le domaine de la numérisation et de l’économie numérique.

A cet effet, un contrat de coopération a été annoncé récemment et signé entre Meriem Benmouloud, haut-commissaire à la numérisation en Algérie, et Jin Zhuanglong, ministre chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information, lors d’une visite d’une délégation algérienne en Chine, qui s’inscrit dans le cadre du plan d’actions du Haut-Commissariat à la numérisation, en vue de la préparation de la stratégie nationale de transformation numérique 2024-2029.

« Il s’agit de renforcer et de consolider les liens de coopération entre l’Algérie et la Chine dans ce domaine vital, incarnant les engagements de monsieur le président Abdelmadjid Tebboune et de son homologue chinois », a indiqué un communiqué du Haut-Commissariat.