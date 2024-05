WhatsApp déploie une mise à jour qui change grandement le look de l’application

Le groupe Meta déploie actuellement une importante mise à jour à jour de l’interface de son réseau de messagerie instantanée WhatsApp sur iOS et Android. Un changement majeur qui intronise un nouveau design et des améliorations du mode sombre.

WhatsApp, est en en train de déployer une mise importante, améliorant son apparence et ses fonctions. La mise à jour propose ainsi un look modernisé destiné à rendre l’utilisation de l’application plus agréable, en intégrant notamment une nouvelle palette de couleurs et des ajustements ergonomiques importants.

Le mode sombre de l’application est également amélioré avec un arrière-plan encore plus sombre pour une meilleure lisibilité du texte. Le mode clair, adopte quant à lui plus d’espaces blancs qui offrent une esthétique plus épurée et plus moderne. L’utilisation d’un vert plus foncé, contribue à unifier l’apparence de l’application en créant une cohérence visuelle à travers les différents écrans et fonctionnalités.

Avec cette harmonisation des couleurs, les utilisateurs peuvent ainsi reconnaître plus facilement les fonctionnalités clés. Les icônes et boutons dans WhatsApp ont changé de forme : : ils sont désormais plus ronds et leurs contours sont plus précis.