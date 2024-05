Ooredoo remporte le trophée d’« Opérateur Mobile Responsable » 

Nouvelle consécration pour Ooredoo Algérie qui vient de remporter le Prix « Opérateur Mobile Responsable », lors de la cérémonie des trophées du Sustainable Economy Forum qui s’est déroulée dans la soirée du dimanche 12 mai 2024 à Alger.

Au cours d’un évènement qui a rassemblé les différentes institutions et entreprises qui œuvrent pour l’environnement, le climat, la distinction a été remise à M. Ramdane DJEZAIRI, Directeur des Affaires Corporatives de Ooredoo, en signe de reconnaissance à l’engagement indéfectible de l’entreprise envers la société et son rôle exemplaire en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et la promotion du développement durable.

Lors de cet évènement, M. DJEZAIRI, a pris part à un panel autour de la thématique « La place de la RSE et de l’ESG en entreprise », durant lequel il a exposé la stratégie réussie de la compagnie en matière de la RSE, devenue un exemple d’entreprise citoyenne par excellence.

Cette nouvelle distinction pour Ooredoo Algérie vient confirmer la fiabilité et la pertinence de ses projets et initiatives dans le domaine de la préservation de l’environnement et ses actions de charité et de bienfaisance.