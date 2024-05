Lancement d’une campagne nationale de sensibilisation aux risques de l’utilisation des réseaux sociaux

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a lancé, samedi à Alger, une campagne de sensibilisation nationale aux risques de l'utilisation des réseaux sociaux, et ce avec la participation de plusieurs secteurs ministériels et organismes nationaux.

Le coup d’envoi de cette campagne, qui s’étalera jusqu’au 10 mai, a été donné par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, à la Faculté des sciences de l’information et de la communication de l’Université d’Alger 3 « Ibrahim Sultan Cheibout ».

A cette occasion, le ministre de la Poste et des Télécommunications a fait savoir que cette campagne tend à « prodiguer aux utilisateurs des réseaux sociaux des recommandations de prévention à même de réduire les risques encourus dans ces espaces virtuels, notamment en ce qui concerne l’escroquerie et la fraude », ainsi que « leurs effets négatifs » sur l’individu et la cohésion du tissu familial et social.

« Un riche programme » a été tracé à travers les wilayas du pays, comprenant « des activités de proximité au niveau des universités, des écoles et des instituts supérieurs, des établissements éducatifs, des centres de formation professionnelle, des centres culturels islamiques, des écoles coraniques, des maisons de jeunes et des centres culturels, outre des caravanes qui sillonneront plusieurs villes et villages », a-t-il précisé.

A cet égard, le responsable a indiqué que des espaces et des stands seront dédiés, au niveau des lieux publics, afin de sensibiliser les citoyens aux « dangers du mésusage des réseaux sociaux » et de les informer sur les moyens et les recommandations de prévention, en sus de l’importance d’impliquer les médias et les mosquées dans cette campagne de sensibilisation.

Par ailleurs, M. Bibi Triki a souligné que l’Algérie avait réalisé, au cours des quatre dernières années, une « avancée remarquable » dans la concrétisation du programme tracé, dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la consolidation de l’infrastructure des télécommunications et la généralisation de l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), et à Internet en particulier.

Pour sa part, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a insisté sur l’importance de « la conjugaison des efforts de tout un chacun pour sensibiliser les différentes franges de la société, en particulier les jeunes, à une bonne utilisation des réseaux sociaux et aux effets négatifs du mésusage de ces supports ».

Cette campagne a été lancée lors d’une journée d’information, en présence de responsables d’institutions et d’établissements publics, marquée par des interventions sur la mise en exergue des différents aspects inhérents à ce sujet, notamment le cadre juridique de la cybercriminalité et le rôle des services de sécurité dans la lutte et le traitement de ces crimes.