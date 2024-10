Ooredoo participe à la 12ème édition du salon North Africa Energy & Hydrogen Exhibition and Conference (NAPEC)

Ooredoo participe à la 12ème édition du Salon North Africa Enegy & Hydrogen Exhibition and Conference (NAPEC) qui se tient du 14 au 16 Octobre 2024 au Centre des Conventions Mohamed Ben Ahmed à Oran.

Placée sous le thème « Equilibrer les hydrocarbures et les énergies propres : vers un mix énergétique efficace », cette édition réunit de grandes entreprises du secteur pétrolier et gazier, et des fournisseurs de produits et services en relation avec les secteurs des hydrocarbures et de l’énergie des quatre coins du monde pour discuter, partager des connaissances et accélérer les progrès vers la transition énergétique, la décarbonation, et l’atténuation du changement climatique.

Ooredoo est au cœur de cet événement, accueillant les visiteurs sur un stand dédié où l’équipe de Ooredoo Business se charge de proposer aux visiteurs professionnels les différentes solutions et offres innovantes de l’entreprise, adaptées à leurs besoins.

A travers sa participation à ce rendez-vous économique important, Ooredoo réaffirme son engagement à accompagner les acteurs économiques algériens dans divers secteurs.