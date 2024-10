Signature d’une convention scientifique entre Bomare Company et l’École Nationale Supérieure d’Intelligence Artificielle (ENSIA)

Bomare Company, l’un des leaders algériens de l’industrie électronique, a conclu une convention scientifique d'envergure avec l’École Nationale Supérieure d’Intelligence Artificielle (ENSIA). Ce partenariat stratégique reflète un engagement commun en faveur de la recherche, de l'innovation et du partage de connaissances pour relever les défis technologiques futurs.

L’objectif principal de cette collaboration est de favoriser le transfert de savoirs et d’expertises entre Bomare Company et l’ENSIA, afin de soutenir des projets de recherche ambitieux dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ce partenariat vise à renforcer les compétences des étudiants, à créer des passerelles entre la formation académique et les besoins industriels, et à contribuer au développement technologique de l’Algérie.

Une rencontre enrichissante

À la suite de la signature de l’accord, Bomare Company a organisé une journée de découverte au sein de ses installations. Les représentants de l’ENSIA, accompagnés d’un groupe d’étudiants, ont visité l’usine de Bomare, ce qui leur a permis de mieux appréhender les enjeux industriels et technologiques auxquels ils seront confrontés dans leur carrière. Les discussions ont porté sur les solutions innovantes et l’application de l’intelligence artificielle pour faire progresser le secteur.

Un engagement pour le futur

Cette convention marque une avancée significative dans l’engagement de Bomare Company pour l’innovation et le développement technologique en Algérie. Avec l’ENSIA, Bomare explore de nouvelles voies pour surmonter les défis de demain et accroître ses capacités technologiques au service de la société.

Ce partenariat illustre la volonté commune de Bomare Company et de l’ENSIA de contribuer activement à l’écosystème technologique algérien et de préparer la prochaine génération à relever les défis de l’avenir.