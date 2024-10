Djezzy lance le Service Universel des Télécommunications à Aïn Defla

Djezzy, leader dans les solutions technologiques, a officiellement lancé ce lundi à Aïn Defla le Service Universel des Télécommunications (SUT). La cérémonie d'inauguration s'est tenue à Bourached, en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, du directeur général de Djezzy, du wali de la wilaya d'Aïn Defla, ainsi que des représentants des autorités locales et de la direction de l'entreprise. À cette occasion, un second site a également été inauguré sur les hauteurs de Mekhatria.

Le Service Universel des Télécommunications, un projet piloté par les autorités publiques, a pour objectif de garantir l’accès aux services de télécommunications dans les zones les plus reculées et mal desservies, réduisant ainsi la fracture numérique. Ce programme, confié à Djezzy à la suite d’un appel d’offres national lancé par le ministère de la Poste et des Télécommunications, concerne 20 wilayas à travers le pays, soit un total de 182 sites, dont 26 connectés via le signal VSAT.

Dans la wilaya d’Aïn Defla, Djezzy s’engage à couvrir une quinzaine d’agglomérations réparties sur sept communes, avec déjà quatre d’entre elles bénéficiant du service universel. Le projet s’étend également aux wilayas du Grand Sud, qui couvrent près de 70 % de la superficie totale de l’Algérie.

Cette initiative reflète l’engagement de Djezzy à rendre les services de téléphonie mobile accessibles aux citoyens des localités les plus isolées, contribuant ainsi à leur développement socio-économique et à l’inclusion numérique.