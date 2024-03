Ramadhan 2024 : Ooredoo solidaire avec les familles nécessiteuses

Impliquée dans la société algérienne, Ooredoo s'associe à l'Association Nationale du Volontariat pour lancer une caravane de solidarité pendant le mois de Ramadhan. Cette initiative vise à distribuer des paniers alimentaires aux familles dans le besoin à travers plusieurs wilayas.

Cette caravane, constituée de plusieurs camions chargés de colis alimentaires vont sillonner 25 wilayas pour les distribuer aux familles nécessiteuses, à savoir : Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Mila, Constantine, Skikda, Guelma, Jijel, Sétif, Tizi Ouzou, Boussaâda, Djelfa, Médéa, Alger, Blida, Tipaza, Ain Defla, Tissemsilt, Tiaret, Relizane, Mostaganem, Oran, Tlemcen et Bechar.

Le coup d’envoi de cette caravane de solidarité a été donné, ce mercredi 20 mars 2024, depuis la ferme pédagogique de Zéralda par le Président de l’Association Nationale du Volontariat, M. Ahmed Malha, et le Directeur des Affaires Corporatives de Ooredoo, M. Ramdane Djezairi en présence de M. Noureddine Benbraham, président de l’Observatoire National de la Société Civile.

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Roni Tohme a déclaré: « Nous sommes ravis de renouveler cette opération solidaire pour la deuxième année consécutive avec notre partenaire l’Association Nationale du Volontariat. Cette action est une continuité de nos actions de charité d’entraide en ce mois sacré qui constitue pour Ooredoo une occasion incontestée afin de renforcer son engagement citoyen et caritatif au sein de la société algérienne. Nous espérons, que cette initiative apportera du baume aux cœurs des familles défavorisées lors de ce mois de piété. »

Pour sa part, le Président de l’Association Nationale du Volontariat, M. Ahmed Malha, a déclaré : « Nous sommes heureux de pouvoir renouveler cette action aux côtés de notre fidèle partenaire Ooredoo, que je remercie pour son accompagnement lors de cette louable initiative en faveur des familles défavorisées et en ce mois de partage et d’entraide. Cette opération permettra de distribuer des couffins alimentaires aux nécessiteux des wilayas concernées par cette action et contribuera à véhiculer les valeurs de charité et de solidarité au sein de la société algérienne. »

Pour rappel, Ooredoo avait organisé lors du mois de ramadhan 2023 deux initiatives similaires en collaboration avec le Croissant Rouge Algérien (CRA) et l’ANV consistant au lancement d’une large opération de distribution de colis alimentaires en faveur des nécessiteux à travers plusieurs wilayas.

A noter aussi que Ooredoo, en partenariat avec la fondation « Ness El Khir » a déployé un Food-Truck visant à distribuer des repas chauds complets au profit des plus démunis tout au long du mois de Ramadhan au niveau d’Alger.

A travers ses initiatives altruistes en ce mois de Ramadhan, Ooredoo s’engage à honorer son engagement habituel d’entreprise socialement responsable aux cotés des franges vulnérables de la société Algérienne.