Djezzy dévoile LEGEND MAX : une offre exceptionnelle avec de nombreux avantages

Djezzy lance une nouvelle offre en direction de ses clients Postpayés, baptisée LEGEND MAX, une offre complète avec une multitude d'avantages et un numéro premium 0770.

Suite au succès de son offre prépayée, Djezzy répond aux besoins de sa clientèle Postpayée en lançant la nouvelle offre légendaire.

LEGEND MAX donne accès à des appels illimités vers tous les réseaux nationaux, accompagnés d’un généreux volume internet de 100 Go. De plus, les abonnés bénéficieront de 150 SMS vers les autres réseaux, ainsi que d’un crédit de 500 Da valable pour les communications internationales, le tout pour 2500 Da par mois.

En complément, un autre forfait est proposé, offrant des appels illimités vers tous les réseaux nationaux, 70 Go d’internet, 100 SMS vers les autres réseaux et un crédit de 200 Da valable pour les appels internationaux, le tout pour 2000 Da par mois.

Djezzy poursuit son engagement à répondre aux besoins de ses clients en leur offrant des solutions adaptées et compétitives. LEGEND MAX incarne cette promesse en offrant une communication sans limites et une expérience internet mobile fluide et puissante.

Djezzy LEGEND MAX est désormais disponible sur notre réseau de vente, offrant aux abonnés la possibilité de vivre une expérience digitale exceptionnelle.