Google dévoile par erreur la prochaine nouveauté sur Play Store

Google a intégré une nouveauté à son magasin d’applications Play Store. Dévoilée par erreur, cette nouveauté est baptisée Cubes, qui pourrait être une sorte de raccourci vers un espace qui centralise plusieurs typologies d'applications.

Google semble très concentré sur son magasin d’applications Android étant donné le nombre de nouveautés multipliées ces derniers temps. Certaines apportent des fonctionnalités attendues tandis que d’autres amènent des nouveautés du design.

La dernière en date, concerne cette mise à jour lancée par erreur car elle était prévue pour plus tard. Baptisée Cubes, cette nouveauté s’agit d’un genre de raccourci vers un espace qui centralise plusieurs typologies d’applications. Présent dans l’onglet Applis du Play Store, le “cube” annonce la couleur d’emblée : “un raccourci vers ce qui compte. Regardez, achetez et plus en un seul endroit“.