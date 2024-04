Djezzy gratifie les réciteurs du Coran à la cérémonie de Leilat El Kadr

Dans le cadre des célébrations du mois de Ramadan, Djezzy a eu l'honneur de parrainer la cérémonie de Leilat El Kadr organisée par Djamaa El Djazair le soir du vendredi 5 avril dernier. Cet événement symbolique a réuni un grand nombre de fidèles venus honorer la tradition religieuse et les valeurs spirituelles de l'islam.

En marge de cette soirée mémorable, la délégation de Djezzy, en présence du recteur de Djamaa El Djazair, Cheikh Mohamed Mamoune El Kacimi El Hassini, a rendu hommage aux récitants du Coran et à tous ceux qui ont contribué à l’organisation des prières collectives et des veillées de Tarawih pendant le mois sacré du Ramadan, reconnaissant ainsi leur rôle dans la préservation et la diffusion de la parole divine.

La délégation de Djezzy a également eu le privilège d’être accueillie par le recteur de Djamaa El Djazair pour un Iftar pendant le mois de Ramadan, dans une atmosphère conviviale et empreinte de spiritualité.

À travers cet engagement, Djezzy réaffirme son soutien aux initiatives culturelles et religieuses qui promeuvent les valeurs de partage, de tolérance et de solidarité au sein de la société algérienne.