Ooredoo présente ses vœux au peuple algérien à l’occasion de l’Aïd al-Fitr

Ooredoo, entreprise citoyenne par excellence, saisit l’occasion de la fête de l’Aïd el Fitr pour présenter ses meilleurs vœux de prospérité et de paix au peuple algérien, tout en lui exprimant sa fierté de partager avec lui la joie de cette fête.

Dans son message de vœux à cette occasion, le Directeur général de Ooredoo M. Roni Tohme a déclaré : « À l’occasion de Aid El Fitr, je présente en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux de santé de paix et de prospérité au peuple algérien. Comme à chaque Ramadhan, et dans le cadre de sa responsabilité sociétale, Ooredoo a exprimé sa solidarité avec les Algériens en lançant des initiatives caritatives et humanitaires durant ce mois sacré. Je tiens à exprimer nos sincères gratitudes à nos clients pour leur confiance envers Ooredoo Algérie qui célèbre cette année son 20ème anniversaire. »

Il est à noter que durant tout le mois sacré, Ooredoo a mené plusieurs initiatives caritatives avec ses partenaires du monde associatif. Il s’agit notamment d’une initiative où Ooredoo s’est engagée à verser 20 DA au profit du CRA sur chaque rechargement égal ou supérieur à 2000 DA, afin de concrétiser des actions de solidarité en faveur des couches nécessiteuses.

La concrétisation en collaboration avec la fondation « Ness El Khir » d’une action caritative de distribution de repas chauds à emporter aux jeûneurs et aux personnes défavorisées durant tout le mois sacré, et le lancement en partenariat avec l’Association Nationale du Volontariat, d’une caravane de solidarité pour la distribution de couffins en faveur des familles nécessiteuses à travers plusieurs wilayas du pays.

Ooredoo démontre son engagement actif et constant au sein de la société algérienne, en honorant sa position de société citoyenne.