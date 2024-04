Samsung One UI 6.1: la mise à jour Galaxy AI est disponible sur plusieurs appareils

Samsung a récemment annoncé le déploiement de sa mise à jour One UI 6.1 à partir du 28 mars. Cette mise à jour met en avant la puissance de l'intelligence artificielle, désormais accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs.

La mise à jour One UI 6.1 est désormais disponible sur divers modèles de Samsung, notamment la série Galaxy S23 et S23 FE, les téléphones pliables Z Flip5 et Z Fold5, ainsi que la série Tab S9 (5G) et la série Tab S9 (Wi-Fi). Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives en termes de connectivité, de créativité et de productivité grâce à la technologie Galaxy AI.

Galaxy AI vise à fournir une expérience d’intelligence artificielle mobile de premier ordre, permettant aux utilisateurs d’accomplir leurs tâches quotidiennes de manière plus efficace. Cette mise à jour apporte plusieurs fonctionnalités révolutionnaires qui redéfinissent l’expérience utilisateur.

Grâce à l’intelligence artificielle Galaxy, les utilisateurs peuvent désormais effectuer des recherches en entourant, soulignant, dessinant ou en appuyant sur n’importe quel élément affiché à l’écran. De plus, l’introduction instantanée permet des traductions vocales bidirectionnelles et en temps réel des conversations téléphoniques.

Un outil d’édition photo basé sur l’IA offre des fonctionnalités avancées telles que le redimensionnement, le déplacement ou la suppression d’éléments sur une photo, ainsi que des retouches photo rapides. Pour les vidéos, la fonction ralenti instantané crée des images supplémentaires pour une expérience visuelle améliorée.

La mise à jour comprend également un assistant de messagerie intégré, offrant un ensemble d’outils pour améliorer la communication depuis le clavier Samsung. Ces outils comprennent des options de traduction, de style d’écriture et de correction orthographique et grammaticale, disponibles dans toutes les applications.

Il est à noter que Samsung continuera à fournir gratuitement les fonctionnalités Galaxy sur les appareils compatibles au moins jusqu’à la fin de l’année 2025, offrant ainsi une expérience améliorée à ses utilisateurs.