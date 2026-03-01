Djezzy lance la 5G dans 18 wilayas à travers le pays

Djezzy annonce la mise en service de son réseau 5G dans 18 wilayas à l’échelle nationale, marquant une étape majeure dans le développement des télécommunications en Algérie.

Conformément au cahier des charges, l’opérateur a engagé le déploiement de la 5G dès l’attribution de la licence en décembre dernier. La première phase a concerné les 8 wilayas prévues pour la première année : Alger, Oran, Constantine, Sétif, Skikda, Ouargla, Tlemcen et Blida.

Anticipant le calendrier initial, Djezzy a élargi la couverture à 10 wilayas supplémentaires, initialement programmées pour la deuxième année. Il s’agit de Timimoun, Mostaganem, Tizi Ouzou, Béjaïa, Annaba, Batna, Bordj Bou Arreridj, In Salah, Touggourt et Tindouf, portant ainsi la couverture totale à 18 wilayas.

L’opérateur précise que le déploiement de la 5G se poursuivra progressivement, en parallèle de l’extension continue de la couverture sur l’ensemble du territoire national.

Djezzy invite enfin ses clients, actuels et futurs, résidant dans les wilayas concernées, à souscrire au service 5G et à bénéficier d’un réseau très haut débit, conçu pour répondre aux besoins croissants des usages numériques du quotidien.