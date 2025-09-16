Algérie Télécom dépasse les 2,4 millions d’abonnés à la fibre optique

Algérie Télécom annonce avoir franchi le cap des 2,4 millions d’abonnés à la fibre optique (FTTH), consolidant sa position de leader de la transformation numérique en Algérie.

Ce chiffre, atteint notamment dans la wilaya d’Oran, reflète les efforts continus de l’opérateur pour offrir un internet très haut débit de qualité et accompagner les usages numériques modernes (télétravail, cloud, enseignement en ligne…).

La fibre optique est au cœur de la stratégie nationale de transformation digitale. En étendant son réseau sur les 58 wilayas, Algérie Télécom vise à stimuler l’économie numérique, favoriser l’inclusion digitale et moderniser les services publics. Plus de 50 % des abonnés sont déjà raccordés à la fibre, et l’opérateur continue d’investir pour renforcer la couverture et les performances, avec des débits atteignant jusqu’à 1,6 Gbps pour les professionnels.