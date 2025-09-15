Aéroport international d’Alger : l’intelligence artificielle au service des voyageurs dès décembre

L’Aéroport international Houari-Boumédiène d’Alger franchit un nouveau cap dans sa modernisation. Le président-directeur général de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA), Mokhtar Mediouni, a annoncé ce dimanche l’intégration progressive de technologies basées sur l’intelligence artificielle (IA) à partir de décembre 2025.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège de la SGSIA, M. Mediouni a précisé que des travaux sont actuellement en cours pour équiper l’aéroport de systèmes de dernière génération. Ces technologies incluront notamment :

La reconnaissance faciale

Les portiques intelligents

Les scanners corporels

Le voyage sans contact

Ces dispositifs visent à fluidifier les procédures d’enregistrement, d’embarquement et de contrôle, tout en optimisant l’utilisation des espaces (halls, parkings, etc.) pour offrir une expérience passager alignée sur les standards des grands hubs internationaux.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des projets numériques lancés récemment, notamment le déploiement de stations intelligentes pour bus, mis en service à l’occasion de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), organisée du 4 au 10 septembre à Alger.

Selon M. Mediouni, l’aéroport a joué un rôle central dans la réussite de cet événement continental, en assurant un accueil et des services jugés de « haute qualité » aux invités venus de toute l’Afrique. Il a également souligné que cette performance a été assurée après une période d’activité intense, marquée par le Hadj et la haute saison estivale.

Avec l’introduction de ces nouvelles technologies, l’Aéroport d’Alger ambitionne de devenir un hub stratégique en Afrique, capable de connecter efficacement le continent à l’Asie, à l’Europe et à l’Amérique. L’objectif est de faire de la capitale algérienne une véritable passerelle internationale, combinant innovation, fluidité et qualité de service.